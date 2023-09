Der Amoklauf des Wilderers vom Annaberg

Nachdem er vier Menschen getötet und sich danach in seinem Bauernhaus bei Großpriel (Bez. Melk) verschanzt hatte, griff Alois Huber (55) zum Telefon und rief einen Freund an: „Ich hab zwar einen Streifschuss am Bauch, ist aber nicht so arg. Mich kriegen sie nicht lebend.“ Eines der schlimmsten Kapitel der österreichischen Kriminalgeschichte jährt sich am Sonntag zum zehnten Mal: Am 17. September 2013 erschoss Huber drei Polizisten und einen Sanitäter. Jahrelang hatte die Exekutive