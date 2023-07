Der Alte bleibt der Neue – Klampfer bestätigt

Der 58-Jährige bleibt also auch in den kommenden fünf Jahren für 47.000 Kinder im Elementarbildungsbereich sowie 200.000 Kinder und Jugendliche an Schulen und zudem für 21.000 Lehrerinnen und Lehrer in Oberösterreich zuständig.

"Für mich ist es von besonderer Bedeutung, dass all unsere Bemühungen dem Wohle der Kinder und Jugendlichen dienen und dass unsere Maßnahmen einen positiven Einfluss auf das Lernen in den Schulen und Klassen haben", sagt Klampfer in einer Presseaussendung. Seine Schwerpunkte für die kommenden Jahre: Förderung der Digitalisierung im Schulwesen, Ausbau der Bildungsinfrastruktur sowie die Gewinnung neuer Lehrkräfte, um die Qualität des Bildungswesens weiter zu stärken.

2018 wurden die Landesschulräte beziehungsweise Schulabteilungen der Landesregierungen durch die Bildungsdirektionen ersetzt, die für Personalverwaltung und Schulaufsicht zuständig sind.

