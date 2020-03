Ein Blick von Europa nach China scheint wie ein Blick in die Zukunft. Die Corona-Krise ist dort fürs Erste bewältigt, die Infektionszahlen gehen zurück, schrittweise kehrt die Normalität wieder. Es ist aber eine neue Normalität, mit anderen Vorzeichen. Für China ist nun Europa die "key epidemic area". Wer überhaupt noch einreisen darf, wird streng kontrolliert. Auf das Virus wird man noch am Flughafen getestet. Jeder muss in eine zweiwöchige Quarantäne, auch wenn der Test negativ ist.