Der 24. autofreie Radtag am Attersee: Kalt war’s schon, aber wunderschön

ATTERSEE. Tausende Radfahrer aus Oberösterreich und darüber hinaus hatten einen Freudentag.

Start um Punkt 10.02 Uhr in Attersee: Tourismuschef Christian Schirlbauer schneidet mit dem Vöcklabrucker Bezirkshauptmann Martin Gschwandtner das Startband durch. Bild: Wolfgang Spitzbart

Zum 24. Mal wurde gestern der von den Oberösterreichischen Nachrichten präsentierte autofreie Raderlebnistag am Attersee gefeiert. Das Wetter war optimal zum Radfahren und Skaten: trocken und mit sonnigen Einlagen. Doch die Temperaturen waren heuer einigen zu kalt. Das hatte zur Folge, dass zwar weniger Teilnehmer um den See unterwegs waren als im vorigen Rekordjahr. Damals zählte man nicht weniger als 52.000 Sportler. Etwas weniger machten sich auch gestern in der wunderschönen Seen-Landschaft auf den Weg.

Je länger der Tag dauerte, desto mehr Radfahrer tauchten über die Zufahrtsstraßen auf und nahmen die 48 Kilometer lange Seerundfahrt in Angriff. Etwa die Mühlviertlerin Monika, die mit einer Bekannten extra aus dem Bezirk Rohrbach anreiste und schon um sieben Uhr früh in Seewalchen war: "Ich finde es super, dass es diese Veranstaltung gibt." Ins gleiche Horn stieß Ewald. Auch er reiste nur des Radfahrens wegen aus Pram (Bezirk Grieskirchen) an den Attersee: "Wir haben ja keine so großen Seen in unserer Gegend, wo man so weit herum fahren könnte. Außerdem finden meine Frau und ich den Attersee besonders schön."

"Ein perfekter Tag für Familienausfahrten mit dem Rad." (Foto: Wolfgang Spitzbart)

Die vielleicht witzigste Aussage zum 24. Raderlebnistag lieferte gestern Natalie (12) aus Salzburg: "Der Papa hat gesagt, dass er bisher bei allen Radtagen mitgefahren ist, und weil diese Veranstaltung doppelt so alt ist wie ich, hat er mich zur Teilnahme gezwungen."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema