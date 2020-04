"Den Kindern geht es schlecht": Ungewissheit bei Feriengestaltung

Regelungen für den Tennissport und für die Gastgärten der Wirtshäuser, aber wenn es um die Kinder geht, fehle eine konkrete Perspektive. Roland Schwandner, Vorsitzender der Kinderfreunde Oberösterreich, fand in einer Pressekonferenz Donnerstagvormittag deutliche Worte. Es scheine, als würde die Regierung "teilweise ganz andere Prioritäten setzen".

Dabei gehe es den Kindern "sehr schlecht". Weil es neun Wochen sein werden, die sie zu Hause verbracht haben, wenn Mitte Mai wieder die Schulen öffnen. Und neun weitere, ungewisse Wochen, mit den Sommerferien ins Haus stehen.

Aber wie sieht es dann mit der Freizeitgestaltung aus? Schwandner fordere eine klare Regelung für Sommercamps und Ferienaktionen. Denn Kinder seien besonders von der Krise betroffen, können ihre Freunde nicht sehen und haben mitunter Schwierigkeiten beim Heimunterricht.

"Ein Kind soll unbeschwert sein und nicht Angst haben müssen, dass es etwas Verbotenes tut, wenn es sich mit dem Nachbarskind zum Spielen trifft", sagt Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP). Es gebe kaum Informationen, wie sich die Interessen der Kinder in Zukunft im Alltagsleben abbilden sollen. "Wir brauchen diese Angebote auch deswegen, weil wir wissen, dass sich die soziale Ungleichheit in Österreich erhöht", sagt Gerstorfer.

Sommercamps oft "einzige Urlaubschance"

Die Kinderfreunde bieten jährlich 30 Feriencamps im Sommer an. 1100 Kinder nehmen daran teil. Ob das heuer auch möglich sein wird? "Die jetzigen Regelungen lassen die Anbieter von Sommercamps noch völlig im Unklaren", sagt Schwandner. Sie gänzlich zu streichen, sei das falsche Signal. Denn die Sommercamps seien für viele Kinder die "einzige Urlaubschance". "Viele Eltern müssen nun im Sommer arbeiten, andere haben eine Urlaubssperre, was sollen die Kinder dann tun?", fragt der Vorsitzende der Kinderfreunde. Die Kinder dürften nicht weitere neun Wochen zu Hause sitzen.

Wegen der Herausforderung im "Heimunterricht", wolle man die bestehenden Camps heuer neben Spaß und Abenteuer auch um Lernkompetenzen erweitern. "Wir wollen auf die unterschiedlichen Wissenstände der Kinder reagieren".

Ferienangebot in Wien

Damit sichergestellt ist, dass "jedes Kind einen guten Sommer bekomme", will die Stadt Wien Familien bei der Betreuung und auch beim Lernen unterstützen, sagt Jürgen Czernohorszky, Bildungsstadtrat der Stadt Wien. Und zwar mit "Summer City Camps" für Pflichtschulaltrige, mit einem Jugendprogramm mit Lernstationen für Mathematik, Englisch und Deutsch in den Volkshochschulen. Und auch organisierten Urlaub in Österreich gebe es, die Kosten richten sich nach dem Einkommen. Zudem gebe es Angebote für die "ganz Kleinen" und für Kinder mit Behinderung. Sieben Millionen Euro investiert die Stadt Wien dafür.

Die Programme wurden dem Bildungsministerium vorgeschlagen- man wolle das Konzept für ganz Österreich zur Verfügung stellen. Doch dafür brauche es zunächst konkrete Pläne für die Sommermonate.