Demos: Eltern für Schutzzonen um Schulen und Horte

Am Donnerstag bringen ÖVP und FPÖ im oberösterreichischen Landtag eine gemeinsame Resolution an den Bund ein, in der die Bundesregierung aufgefordert wird, solche Schutzzonen zu ermöglichen. Die SPÖ wird bei der Sitzung einen Text für eine "gemeinsame Erklärung" zur Abstimmung vorlegen. Schutzzonen rund um Schulen, Spitäler und Horte seien zwar "notwendig", so der SP-Text – aber gleichzeitig auch problematisch: Denn "zu Ende gedacht" hieße dies auch Schutzzonen rund um Apotheken und Gemeindeämter.