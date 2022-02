Demo in Wolfern: Polizei in Alarmbereitschaft

Die Aufforderung auf einem Posting, das durch die sozialen Medien geisterte, ist schnoddrig formuliert: "Stelzer, Lass uns mal Reden!" wird eine Demonstration von Corona-Maßnahmengegner morgen, Sonntag, in Wolfern angekündigt, jener Gemeinde, in der Landeshauptmann Thomas Stelzer zuhause ist.

Nicht nur der Wohnsitz "unseres Volksvertreters Stelzer" habe das Augenmerk der Covid-Leugner auf Wolfern gerichtet, teilen diese in ihrer Veranstaltungswerbung mit, sondern auch eine Impfaktion, die im Sommer in der Volksschule der Gemeinde durchgeführt worden sei. Die Polizei werde mit entsprechenden Kräften zugegen sein und Vorkehrungen treffen, dass die Sicherheit des Landeshauptmannes und seiner Familie in keiner Phase gefährdet sei, teilt Landespolizeikommandant Andreas Pilsl mit.

Die Kundgebung ist angemeldet und im Zuge der Versammlungsfreiheit genehmigt, sagt Bezirkshauptfrau Barbara Spöck: "Die angesagte Route des Demonstrationszuges führt nicht am Wohnsitz des Landeshauptmannes vorbei." Eine Sperrzone ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich. (feh)