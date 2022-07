Demo in Linz: Behinderungen in der Innenstadt

Zwischen 14 und 17 Uhr werden auf der Landstraße die Straßenbahnlinien 1, 2, 3 und 4 angehalten. Zu kurzen Anhaltungen kann es auch bei den Buslinien 12, 17, 19, 26, 27, 41, 43, 45 und 46 kommen.

Bis zu 500 Teilnehmer erwartet

Laut Polizei werden etwa 200 bis 500 Teilnehmer erwartet. Die Demo findet zum Gedenken an den Terroranschlag in Istanbul (Türkei) im Juni 2016 statt. Damals hatten drei Selbstmordattentäter einen Terroranschlag am Flughafen Istanbul-Atatürk ausgeübt. Dabei kamen 45 Menschen ums Leben, 240 Menschen wurden verletzt.

2018 wurden sechs mutmaßliche Mitglieder der Terrororganisation Islamischer Staat für die Tat zu lebenslanger Haft verurteilt. Selbst hat sich die Terrormiliz nie zum Anschlag bekannt.