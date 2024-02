Demo gegen Rechts am 9. Februar verschoben

"Zugunsten einer bundesweiten und länderübergreifenden Kundgebung die voraussichtlich am 24. oder 25. Februar stattfinden wird, zum Thema gegen Rechtsextremismus und Rassismus, haben wir uns entschlossen die Demonstration „Demokratie verteidigen“ in Linz vom 9.2. zu verschieben", so die SPÖ-Politikerin und Initiatorin Beverley Allen-Stingeder.

Die Information über die großangelegten Demos seien erst nach bereits gestarteter Mobilisierung für eine Demo am 9. Februar eingelangt. "Wir haben in Gesprächen abgewogen, dass es unter diesen Umständen besser ist zugunsten einer bundesweiten Mobilisierung unseren Termin zu canceln", so die Puchenauerin. Man ersuche um Verständnis der Unterstützerinnen und Unterstützer. Doch so entstehe auch ein längerer zeitlicher Abstand zur thematisch ähnlichen Demonstration vom Bündnis Linz gegen Rechts, die am kommenden Samstag, 3. Februar geplant ist.

Lesen Sie auch: 300 Teilnehmer bei Demonstration gegen Rechtsextremismus in Linz erwartet

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper