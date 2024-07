Demeter-Hof in Oberösterreich: Mit Zebus auf dem Hof der Oma

"Es war ein Glück, dass die Oma den Hof hatte", sagt Tristan Spalt (32), gelernter Gärtner und "biologisch-dynamischer landwirtschaftlicher Facharbeiter". Der Ortnerhof in Ungenach war 20 Jahre lang leer gestanden, die Flächen waren verpachtet. Vor einigen Jahren entschloss er sich nach der Gartenbauschule Ritzlhof und jahrelanger Tätigkeit beim Urfahraner Gärtnerbetrieb Leisenhof und Lehrjahren in Deutschland am Dottenfelderhof bei Frankfurt, sein eigenes Biogemüse anzubauen.