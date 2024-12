Patient in Linz verschwunden: "Haben Panik, dass er irgendwo im Freien liegt"

Von einem demenzkranken Patienten fehlt in Linz seit Donnerstagabend jede Spur. Familienangehörige und Polizei suchen weiter fieberhaft nach Johann K., der aus der Notfallambulanz des Kepler Klinikums verschwunden ist. "Wir haben die Panik, dass er gestürzt ist und irgendwo im Freien liegt", sagt die Schwiegertochter im Gespräch mit den OÖN.

"War Ausnahmesituation geschuldet"

Der 76-Jährige war am Donnerstag mit seiner Ehefrau Lebensmittel einkaufen, als ihm plötzlich schlecht wurde und er zusammenbrach. Mit der Rettung wurde der Mann in die Notfallambulanz gebracht, seine Frau fuhr indes noch die nach Hause um die Einkäufe zu verstauen. "Sie lässt ihn eigentlich nie aus den Augen, aber da hat sie geglaubt er ist in guter Betreuung und es kann nichts passieren", sagt die Schwiegertochter.

Im Kepler Klinikum wusste keiner, dass der Mann an Demenz erkrankt ist. Ansonsten hätte man die Sicherheitsvorkehrungen erhöht, teilt eine Sprecherin des Krankenhauses mit. Die Ehefrau hatte den Rettungskräften lediglich gesagt, dass er seit einem Schlaganfall verwirrt ist. "Das war der Ausnahmesituation geschuldet", sagt die Schwiegertochter. Doch als eine Ärztin nach Untersuchungen und der Blutabnahme kurz den Raum verlies, türmte der 76-Jährige. Auf Überwachungskameras ist zu sehen, wie er das Krankenhaus verlässt.

Mit Suchhunden und Drohnen wurde bis in die Nacht hinein nach dem Mann gesucht, wie die Polizei Freitagmorgen mitteilte. Zehn Familienmitglieder suchten ebenfalls das weitläufige Krankenhausareal und öffentliche Plätze, wie den Südbahnhofmarkt ab. "Er ist ja noch mobil, kann in den Bus eingestiegen und überall sein", sagt die Schwiegertochter. Um 3 Uhr früh mussten die Einsatzkräfte ihre Suche ohne Ergebnis abbrechen, sie wurde am Freitagvormittag wieder aufgenommen.

"Wuschelige graue Haare"

Der Vermisste ist ca. 1,80 Meter groß und hat laut Polizeibeschreibung wuschelige graue Haare. Zuletzt war der Mann mit einer schwarzen Weste und einer schwarzen Hose bekleidet. An der linken Hand hat der 76-Jährige einen Zugang für Infusionen.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

