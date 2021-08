Demenz: Neues Zentrum im Zentralraum geplant

86.000 Menschen leben in Oberösterreich mit einer Form von Demenz. Tendenz: steigend. Prognosenrechnungen der Statistik-Abteilung des Landes gehen davon aus, dass die Anzahl bis zum Jahr 2025 auf 94.000 steigen wird. In diesem Jahr soll in Oberösterreich auch eine neue Anlaufstelle für Demenzerkrankte und ihre Angehörigen eröffnet werden: Ein neues Kompetenzzentrum, das 100 Bewohner beherbergen soll und als offenes Haus mit großer Bewegungsfreiheit und kurzen Wegen geplant ist, soll im Zentralraum errichtet werden. Auf einen genauen Standort habe man sich noch nicht festgelegt, sagte Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP) gestern bei der Vorstellung des Konzepts in Linz.

Ein wesentlicher Aspekt des Demenzkompetenzzentrums ist die enge Verzahnung mit der Lehre und Forschung. In einem "wirkungsvollen" Sozialkonzept sollen Bewohner, Angehörige und Pfleger eingebunden werden. "Das Angebot richtet sich dabei auch explizit an jüngere Menschen mit Demenzerkrankung, deren Bedürfnisse in den derzeitigen stationären Angebotsstrukturen kaum berücksichtigt werden können", sagte Stefanie Auer, Leiterin des Zentrums für Demenzstudien der Donau-Universität Krems, die das Projekt fachlich begleiten wird. Denn Demenz sei nicht nur eine Erkrankung des Alters – acht Prozent der Erkrankten seien jünger als 75 Jahre.

Die Kombination von ambulanten und stationären Angeboten im neuen Zentrum soll prinzipiell jedem Oberösterreicher zur Verfügung stehen – unabhängig vom Wohnbezirk. Die Entscheidung, wer einen Pflegeplatz bekommt, liegt bei den Bezirksverwaltungsbehörden.