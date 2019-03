Dem Leben des Kaisers auf der Spur

Heute startet in Wels eine sehenswerte Ausstellung über „Kaiser Maximilian I.“

Ingeborg Micko, Kunsthistorikerin und Kuratorin der Ausstellung in der Burg Wels: „Maximilian I. – Kaiser-Reformer-Mensch. Zum 500. Todestag des letzten Ritters“ Bild: muef

Wenn Ingeborg Micko Besucher durch die ehrwürdigen Räume der Burg Wels führt, ist sie in ihrem Element: In dem 1514 von Kaiser Maximilian I. ausgebauten Wahrzeichen der Stadt gestaltete die Kunsthistorikerin vor 22 Jahren erstmals eine Ausstellung: „Blumen in Kunst und Mode“ als Begleitung zur Landesgartenschau im damaligen Vogelpark Schmiding.

In den vergangenen Monaten drehte sich in Mickos Arbeitsleben alles um den am 12. Jänner 1519 in der Welser Burg verstorbenen Kaiser Maximilian I. Mit Doris Prenn kuratierte sie die Ausstellung über „den letzten Ritter“, wie der Habsburger-Regent seit dem 19. Jahrhundert auch genannt wird. Heute wird daher Kaiser-Enkel Karl Habsburg Wels visitieren, um im Schloss Lichtenegg den renovierten „Sisi-Pavillon“ und dann die Maximilian-Ausstellung zu eröffnen.

Dabei wird Micko den Ehrengästen wieder als wandelndes Lexikon Rede und Antwort stehen. Bis 27. Oktober ist die Ausstellung geöffnet. Micko hat bereits jetzt die Ausstellung für 2020 im Fokus, die dem im Sommer 2017 verstorbenen Welser Künstler Sigi Strasser gewidmet sein wird.

Mickos Eltern legten den Grundstock für die Kunst- und Kulturbegeisterung ihrer drei Kinder. „Wir haben viele Ausflüge gemacht, um Ausstellungen und Museen zu besuchen“, sagt die an der Uni Salzburg promovierte Kunsthistorikerin: „Und ich hatte die Freiheit, das studieren zu können, was mich interessiert hat.“

Die Garten- und Naturliebhaberin freut sich, wenn sie „Kunstschätze aus den Depots vor den Vorhang holen kann“. Rund 60.000 Objekte umfasst die Sammlung des Stadtmuseums – „von Keramiken der Römer bis zum gotischen Tafelgemälde“.

Die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung erfüllt die 50-Jährige aber mit Sorge: „Es ist erschreckend, wie wenig die Leute über Geschichte, auch ihre Familiengeschichte wissen. Dabei ist es wichtig zu wissen: Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Denn das gibt den Menschen Halt.“

