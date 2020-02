Dem Immunsystem des Menschen auf der Spur

Schnupfen, Husten, leichtes Fieber, Grippe-Viren überall: Jetzt hat ein kleines chemisches Element Hochsaison. Kalzium setzt, quasi als Startknopf, das Immunsystem in Gang und entscheidet, ob die nächsten Tage im Bett oder außerhalb des Bettes verbracht werden. Doch wie Kalzium in die für die Immunabwehr wichtigen T-Zellen gelangt, war bis dato nicht zur Gänze bekannt. Bis zwei JKU-Forscher durch Zufall das Geheimnis lüfteten.

"Eigentlich wollten wir ein anderes Phänomen an der Oberfläche der Immunzellen erforschen, als die Kalzium-Bindung unser Interesse auf sich zog", sagt Biophysiker Rainer Schindl.

Biophysiker Rainer Schindl entdeckte mit Kollegin Irene Frischauf, wie sich Kalzium an T-Zellen bindet.

Gemeinsame Forschung

Irene Frischauf und Rainer Schindl waren an einer JKU-Partneruniversität in Südböhmen zu Gast. Seit vielen Jahren wird dort gemeinsam an Zellen geforscht. Während man sich in Linz auf die Vorgänge innerhalb der Zelle konzentriert, widmen sich die Forscher in Tschechien mithilfe von Computersimulationen der Analyse von Prozessen abseits der Zellen. Mit einer ebensolchen Simulation kamen Frischauf und Schindl auch dem Weg des Kalziums in die T-Zellen auf die Spur.

Zurück in Linz, machten sich die JKU-Biophysiker an den experimentellen Nachweis dieses Vorgangs – was nach zweijähriger Forschung nun auch gelungen ist.

"Die Kalziumaufnahme in die Immunzelle ist enorm wichtig, weil es für diese Zellen das Signal ist, eigene Proteine zur Abwehr von Krankheitserregern zu bilden. Wenn dem Immunprotein die entdeckte Kalzium-Bindung fehlt, strömt zu wenig Kalzium in die Immunzellen, und die Abwehrmaschinerie des Körpers kommt zum Erliegen", erklärt Biophysiker Rainer Schindl.

Jetzt beginnt erst die Arbeit

Mit der Entdeckung der Kalzium-Bindung ist die Forschungsarbeit noch nicht getan. "Jetzt ist erst der Grundstein gelegt", sagt Schindl.

Gemeinsam mit Südböhmen soll nun erforscht werden, wie die Folgemechanismen der Immunabwehr funktionieren. Bis auch die letzten Fragezeichen rund um das Kalzium und das Immunsystem geklärt sind.

