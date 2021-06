Delta-Variante: "Zeit bis zum Herbst mit Impfen nutzen"

Die Corona-Zahlen sinken derzeit täglich, während die Zahl der Geimpften steigt. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag in Österreich gestern bei 17,4, in Oberösterreich bei 14,2, hier wurden neun Neuinfektionen gemeldet. Beste Voraussetzungen für einen entspannten Sommer, wäre da nicht die Delta-Variante des Virus, die in Österreich bereits angekommen ist.