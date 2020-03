Defekte Gastherme: Zwei Menschen aus Wohnung gerettet

Zwei Menschen sind am Samstag in Mauthausen (Bezirk Perg) in Oberösterreich noch rechtzeitig vor einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gerettet worden. Als zwei 16-jährige Burschen, darunter der Sohn der Familie, die Wohnung betraten, fanden sie den 50-jährigen Vater bewusstlos und eine 29-Jährige stark benommen vor. Sie zerrten die beiden ins Freie und verständigten die Rettung, berichtete die Polizei.

Ursache dürfte wohl ein Schaden an der Gastherme gewesen sein. Am Montag werde ein Techniker die Anlage noch begutachten, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Alle Wohnungen des Mehrparteienhauses wurden bis zur Abklärung der Ursache evakuiert. Zwei Eingangstüren mussten zum Zweck der Durchsuchung sowie zur Stickoxid-Messung aufgebrochen werden.

Drei Fahrzeuge des Roten Kreuzes, ein Notarzt, Feuerwehr und Polizei standen im Einsatz. Sowohl die beiden Burschen als auch der 50-Jährige und die 29-Jährige kamen ins Krankenhaus. Experten klemmten die Gasleitung ab, danach konnten die anderen Nachbarn wieder zurück in ihre Wohnungen. Fremdverschulden soll nicht die Ursache sein.

