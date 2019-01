Debatte um härtere Strafen bei Unfällen mit Kindern

WIEN, LINZ. Noch immer verunglückt alle drei Stunden ein Kind bei Unfällen – Das Kuratorium für Verkehrssicherheit fordert strengere Strafen

Kinder sind im Straßenverkehr besonders gefährdet. Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Während die Zahl der Unfälle und Verletzten auf Österreichs Straßen im Jahr 2017 sank, stagnieren die Zahlen bei einer speziellen Gruppe seit Jahren: den Kindern. 2800 Kinder bis 14 Jahren verunglückten in diesem Jahr bei Unfällen. In anderen Worten: Alle drei Stunden wurde ein Kind in Österreich bei einem Unfall verletzt. In Oberösterreich waren es 2017 insgesamt 484 Kinder. Ähnlich die Situation in den Vorjahren: 2016 gab 488 verletzte Kinder auf den Straßen im Bundesland, 2015 waren es 486.

Angesichts der stagnierenden Zahlen in dieser Gruppe fordert Othmar Thann, Direktor des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV), härtere Strafen bei Delikten im Straßenverkehr, die Kinder gefährden. Konkret fordert Thann eine Verdoppelung des Strafausmaßes bei Straßenverkehrsdelikten, bei denen Kinder als Mitfahrer in Autos betroffen sind oder bei denen sich Kinder im Gefahrenbereich aufhalten.

"Absurd niedrige Strafen"

Kinder seien aufgrund ihrer Entwicklung besonders schutzbedürftig, sagt Thann: "Wenn es um das Leben der Kinder geht, gibt es keine Kompromisse. In den vergangenen fünf Jahren konnte keine essentielle Reduktion der Kinderunfälle im Straßenverkehr erreicht werden."

Der Linzer Verkehrspsychologe Peter Jonas vom Institut "Gute Fahrt" unterstützt Thanns Forderungen: "Österreich hat im europäischen Vergleich absurd niedrige Strafen bei Verkehrsvergehen." Das betreffe sowohl Verwaltungs- als auch Strafverfahren. Zudem würden viele Richter das Strafmaß nicht ausschöpfen, sagt Jonas: "Kinder brauchen besondere Rücksicht. Das wird in Österreich nicht berücksichtigt." Doch können höhere Strafen bei Unfällen die Unfallzahlen selbst beeinflussen? Die Abschreckung sei nicht besonders hoch, gibt Jonas zu. Aber: "Es ist wichtig, dass der Schutzbedarf für die Kinder gesetzlich berücksichtigt wird. Die Strafen müssen zu anderen Delikten verhältnismäßig sein. Das ist derzeit nicht der Fall."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema