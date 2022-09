Debatte über THC-Limit für Autofahrer

Das Magazin "profil" berichtete am Samstag, dass es im Verkehrsministerium von Leonore Gewessler (Grüne) Überlegungen für einen THC-Grenzwert am Steuer gibt. Demnach soll es so einen – ähnlich wie beim 0,5-Promille-Limit für Alkohol am Steuer – künftig auch für Tetrahydrocannabinol (THC) geben.

THC ist der Hauptwirkstoff bei in Österreich illegalen Drogen wie Haschisch und Marihuana. Hat die Wirkung nach dem Konsum solcher Drogen bereits nachgelassen, so ist im Körper auch nach Tagen immer noch THC im Körper nachweisbar. Im Bericht wird der langjährige Leiter der Toxikologie im AKH Wien, Rainer Schmid, zitiert: "Wer pro Woche statt einem Glas Wein einen Joint konsumiert, ist durch die Abbauprodukte von THC im Körper bei jeder Autofahrt seinen Führerschein potenziell los." Aus dem Ministerium heißt es, dass nach dem Beeinträchtigungsprinzip unterschieden werden müsse zwischen Konsum, der bereits vor Tagen stattgefunden haben kann, und akuter Fahruntüchtigkeit.

Man prüfe gerade die Verfahren, die in anderen EU-Ländern bereits angewandt werden. In Deutschland liegt der Grenzwert bei einem Nanogramm THC im Blut, in anderen Ländern bei zwei und drei, in Tschechien bei vier, in den Niederlanden bei sechs.

THC ist allerdings nicht nur in berauschenden Produkten enthalten, sondern auch – in minimalen Mengen – in legalen Cannabidiol-Produkten, wie CBD-Tropfen, die zur Nervenberuhigung verwendet werden. Diese kommen "immer mehr in der Mittelschicht an", sagt Rainer Schmidbauer, Leiter des Instituts für Suchtmittelprävention in Linz. Auch hier könne bei einer Verkehrskontrolle – "obwohl diese Tropfen in keinster Weise psychoaktiv sind" – THC im Körper nachgewiesen werden. (wm)