"Dear Mr. President": Der Rieder, der Nixon gratulierte

Die Augen von Franz Wisata (81) leuchten noch immer, wenn er von der ersten Mondlandung am 21. Juli 1969 erzählt. Denn ihn verbindet etwas Besonderes mit diesem Tag, wie er den OÖNachrichten schildert.

"Wie viele Menschen habe auch ich die Mondlandung im Fernsehen live mitverfolgt", erzählt Franz Wisata. In seiner Wohnung saß der gebürtige Tiroler und damaliger Mitarbeiter der Skifirma Fischer gebannt vor dem Fernseher.

"Mir ist die Gänsehaut über den Rücken gelaufen", sagt Wisata und schildert die emotionalen Momente, als Neil Armstrong und Buzz Aldrin als erste Menschen den Mond betreten haben. "Mich hat das so fasziniert, das war so emotional, dass ich in einer spontanen Reaktion beschlossen habe, dem amerikanischen Präsidenten einen Brief zu schreiben und ihm und dem ganzen Land zu diesem Erfolg zu gratulieren", erzählt der 81-Jährige.

> Video: Ein Blick ins Archiv des ORF - die Mondlandung

"Dear Mister President, congratulations ..." – so begann der Rieder sein Schreiben an Richard Nixon. Dass auf seinen Brief je eine Antwort kommen würde, damit hatte Franz Wisata nicht gerechnet. "Ich war ganz überrascht, als einige Wochen später plötzlich eine Karte aus Amerika für mich gekommen ist", erzählt Wisata. Von der Luftfahrts- und Raumfahrtsadministration (NASA) in Washington D.C. erhielt der Rieder eine Autogrammkarte mit den Unterschriften der drei Apollo-11-Astronauten Michael Collins, Neil Armstrong und Edwin "Buzz" Aldrin. "Ich war nicht nur sehr verwundert darüber, ich hab mich auch wahnsinnig gefreut", sagt Wisata. Die Karte wird seitdem gehütet: "Sie hat einen Ehrenplatz im Wohnzimmer", erzählt der Rieder. In den vergangenen Tagen ist die Erinnerung an das "Jahrhundertereignis" und an seinen "Briefwechsel" mit dem US-Präsidenten wieder gegenwärtig geworden. "Ich verfolge die Berichte in den Medien sehr genau!"

Autogrammkarte der Astronauten Bild: rokl

Die Karte war mit „Australia“ adressiert, kam aber dennoch in Ried an. Bild: rokl

Dass die Karte ankam, ist genau betrachtet verwunderlich. Denn die NASA hatte das Schreiben mit der Rieder Adresse nach "Australia" anstatt nach "Austria" geschickt. "Schon damals hat sich Amerika schwer getan mit der Unterscheidung zwischen Austria und Australia", scherzt Wisata.

Gebannt vor dem Fernseher: "Ich war schwer beeindruckt"

"Ich habe die Mondlandung bei uns zu Hause in Traun gesehen", erinnert sich Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer. "Ich war in der Maturaklasse. Für uns war es fast unglaublich, dass Menschen zum Mond fliegen können. Nicht nur ich, sondern auch alle viele andere Leute sind mit offenem Mund vor dem Fernseher gesessen."

"Wir haben ein Jahr vor der Mondlandung einen Fernseher bekommen", sagt die frühere Justizministerin und EuGH-Richterin Maria Berger. "Das erste große Ereignis, das ich mitverfolgt habe, war der Prager Frühling 1968. Von der Mondlandung war ich schwer beeindruckt. Ich war 13 Jahre alt. Meine Großmutter hat den Fernseher gekauft, weil sie sehr interessiert war, was in der Welt vorgeht. Davor durften wir beim Nachbarn den Kasperl schauen, aber nur, wenn wir brav waren."

"Ich habe die Mondlandung im Fernsehen gesehen – das war natürlich sehr spannend. Ich war 18 Jahre alt und gerade in Deutschland, wo ich in einer Fabrik am Fließband gearbeitet habe", sagt der Linzer Alt-Bürgermeister Franz Dobusch.

"Ich kann mich gut an die Mondlandung erinnern, weil mein 1889 geborener Vater 1970, also ein Jahr danach, verstorben ist", sagt Ex-Landtagspräsidentin Angela Orthner. "Er hatte immer erzählt, dass er noch den Kaiser in seinem ersten Auto gesehen hatte. Kurz vor seinem Tod war die Menschheit dann schon auf dem Mond. Einen Fernseher haben wir damals nicht gehabt, wir sind zu Nachbarn schauen gegangen."

Artikel von Roman Kloibhofer Lokalredakteur Innviertel r.kloibhofer@nachrichten.at