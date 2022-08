Dealer soll Abnehmern Kokain direkt aus seinem Mund übergeben haben

Mit Hilfe einer unappetitlichen Methode soll ein mutmaßlicher Kokaindealer in Linz seine Kunden beliefert haben: Verpackt in Form kleiner Kugeln, soll der 34-jährige Nigerianer die Drogen zunächst geschluckt und kurz vor der Übergabe wieder heraufgewürgt haben, um sie dann seinen Abnehmern meistens direkt aus seinem Mund zu übergeben. Bei einer versuchten Übergabe von knapp 220 Gramm Kokain wurde der Mann, der sich illegal in Österreich aufhält, im Juni festgenommen.

Er soll seit 2019 im Linzer Stadtgebiet mit Kokain und Marihuana gehandelt haben. In seinem Unterschlupf, einer Wohnung in Linz, fanden Ermittler neben weiteren "Kokain-Eiern" auch Bargeld im Wert von 3300 Euro.

Trotz Coronapandemie soll er den Kunden das Kokain direkt aus dem Mund übergeben haben. Das sei eine übliche Vorgangsweise bei Drogendealern, allerdings setzen diese dabei ihr Leben aufs Spiel: Denn würde ein Päckchen im Körper aufgehen, würde der Organismus das nicht verkraften.

Den Kriminalbeamten gegenüber gab der Verdächtige an, nach Österreich gekommen zu sein, um Zeitungen zu verkaufen. Mit dem Ertrag wolle er seine Familie in Spanien versorgen. Überweisungen auf seinem Handy über mehrere Tausend Euro dürften laut Polizei aber vermutlich nicht aus dem Zeitungsverkauf stammen. Er befindet sich in der Justizanstalt Linz in U-Haft. Zum Kokainhandel zeigte er sich vorerst nicht geständig.