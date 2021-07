Dealer posierte in eigenem Video mit Drogen und Tausenden Euro Bargeld: Vier Festnahmen

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, klickten bereits im März diesen Jahres für die vier Männer die Handschellen. Neben dem Suchtgifthandel werden ihnen unter anderem auch illegaler Waffenbesitz, der Import und die Weitergabe von Falschgeld, Widerstand gegen die Staatsgewalt, mehrfacher Diebstahl sowie unzählige weitere Verwaltungsübertretungen vorgeworfen. Dazu konnten Drogen (ein halbes Kilo Crystal Meth, rund 2,5 Kilogramm Cannabiskraut) sowie Falschgeld in der Höhe von 6500 Euro sichergestellt werden. Insgesamt wurden 25 Personen angezeigt.

Die Ermittlungen hatten bereits Anfang Jänner diesen Jahres begonnen, nachdem es erste Hinweise aus der Bevölkerung gab: Demnach war mehrmals die Weitergabe von Suchtmittel nahe einer Kirche in Attnang-Puchheim beobachtet worden. Wie sich dann herausstellte, hatten die beiden Brüder, ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck sowie ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden, beinahe täglich von ihrem Auto aus Crystal Meth und Cannabis an verschiedene Abnehmer verkauft.

Bei der geplanten Festnahme des älteren Bruders, der sich sein Arbeitslosengeld als führerscheinloser Pizzalieferant aufbesserte, versuchte dieser noch, zu flüchten. Als er im Ortsteil Schalchen von den Beamten kontrolliert wurde, gab der Mann Gas, verletzte dabei einen Polizisten, ehe er mit überhöhter Geschwindigkeit davonbrauste. Auf seiner Flucht verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Herrschaft über seinen Wagen, wurde damit über eine Böschung und danach wieder zurück auf die Straße geschleudert. Anschließend flüchtete er zu Fuß, konnte aber von einem Diensthund gestellt werden. Als die Beamten daraufhin seinen Rucksack sowie das Auto durchsuchten, stießen sie dabei auf verschiedene Suchtmittel, eine große Menge Bargeld, Falschgeld sowie auf ein Arsenal an verbotenen Waffen, wie Äxten, einen Baseballschläger sowie etliche Messer. Auch bei einer anschließenden Hausdurchsuchung wurde die Polizei fündig: Neben Drogen konnten im Kellerabteil auch sämtliche nationalsozialistische Devotionalien, mehrere Schreckschusspistolen, verbotene Waffen sowie eine Münzsammlung sichergestellt werden.

Zwei Hintermänner festgenommen

Auch der jüngere Bruder versuchte zunächst, sich gegen seine Festnahme zu widersetzen, weshalb die Tür von den Beamten gewaltsam geöffnet werden musste: In der Wohnung des Arbeitslosen stießen sie dann laut Polizei auf beträchtliche Mengen von zum Teil bereits verkaufsfertig verpacktem Cannabiskraut sowie auf eine bereits abgebaute Cannabisplantage. Nach seiner Festnahme fanden die Ermittler weiteres, belastbares Material: So hatte der 30-Jährige auf seinem Handy belastende Videos gespeichert, in denen er mit großen Mengen Suchtgift, seiner Cannabisplantage sowie Tausenden Euro Bargeld posierte.

Zudem konnten zwei Hintermänner des Brüderpaares ausfindig gemacht werden. Auch die beiden in Vöcklabruck wohnhaften syrischen Staatsangehörigen wurden festgenommen. Einer von ihnen, ein 21-Jähriger, der bereits bis Ende 2020 wegen Drogenhandels inhaftiert war, hatte danach über weitere Komplizen in der Türkei in mehreren Paketen Crystal Meth über Paketzustelldienste bestellt. Das Suchtgift war hierfür unter anderem in Kinderspielzeug, wie etwa in Puppen, Stofftieren oder in Bausteinpackungen versteckt.

Seinem 22-jährigen Kollegen konnte nachgewiesen werden, dass er sich für die Zusendung der Drogenpakete unterschiedlicher Identitäten bedient hatte, weshalb die Beamten dann auf dessen weiteren Komplizen - dessen Cousin (20), der ebenfalls syrischer Staatsbürger ist - stießen. Bei Durchsuchung seiner Wohnung konnte Falschgeld in der Höhe von 6500 Euro sichergestellt werden.