Dealer-Duo in Linz festgenommen

LINZ. Zwei Linzer sollen jahrelang mit Marihuana und Substitol-Tabletten gehandelt haben. Nun kam ihnen die Polizei auf die Schliche.

Die beiden, ein 36-Jähriger und seine 31-jährige Ex-Freundin, sollen zwischen April 2016 und Februar 2019 rund zwei Kilo Marihuana und 1800 Substitol-Tabletten verkauft haben. Sie bedienten sich dazu jener Medikation, die sie bei ihrer gesetzlich geregelten Substitutionstherapie erhielten. Zu ihren Kunden zählten mehrere amtsbekannte Personen aus dem Linzer Suchtgiftmilieu.

Bei den Einvernahmen zeigte sich die 31-Jährige geständig, der 36-Jährige jedoch großteils uneinsichtig. Er wurde am 14. Februar festgenommen und befindet sich derzeit in U-Haft in der Justizanstalt Linz, wie die Polizei nun mitteilte. Seine Ex-Freundin wurde mittlerweile wieder freigelassen.



