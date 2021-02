"Die höhere Sterblichkeit im Jahr 2020 geht zweifellos auf die Corona-Pandemie zurück", sagt Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Die Zahlen belegen das: 90.517 Menschen sind im Vorjahr in Österreich gestorben, das sind um 7131 mehr als 2019. 6477 Menschen starben laut Statistik Austria an Covid-19. Das entspricht einem Anteil von 7,2 Prozent aller Todesfälle im Vorjahr. Corona-Experten und Lungenprimar Bernd Lamprecht vom Linzer Kepler Universitätsklinikum sieht in diesen Zahlen