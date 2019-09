Das Wunder von der Mollner Hütte

Werner Strittl, sportlicher Tausendsassa aus Leonstein, hatte vor einem Jahr, als er mit seinem Gleitschirm in Leonstein neben dem Steyrtal-Radweg landete, eine besondere Begegnung. Er lernte dort zufällig Michael und dessen damals siebenjährige Tochter Sophie kennen. Letztere muss nach Komplikationen bei ihrer Geburt mit schweren Beeinträchtigungen leben. Aus einem Smalltalk über die grenzenlose Freiheit des Fliegens wurde schnell ein Gedankenaustausch über die ebenerdigen Probleme eines Menschen, der einen schweren Start ins Leben hatte.

Das animierte Strittl dazu, die Benefizaktion "Wandern für Sophie" auf die Beine zu stellen. Der 39-Jährige wollte mit gutem Beispiel vorangehen, um in zwölf Stunden zwölf Mal den 500-Höhenmeter-Anstieg zur Mollner Hütte zu absolvieren. Als Abstiegshilfe wollte er seinen Gleitschirm einsetzen.

Mit der Hilfe einiger Mit-Wanderer sollten weitere Höhenmeter gesammelt werden. Der Lions-Club Steyrtal erklärte sich bereit, jeden Meter in einen Cent zu verwandeln. Strittls Rechnung vor dem Benefiz-Wandertag: Maximal 70 bis 100 Mit-Wanderer, wenn es hoch hergeht 240 Aufstiege zur Mollner Hütte, das wären nach Adam Riese 120.000 Höhenmeter, also 1200 Euro für Sophie, die teure Therapien machen muss und demnächst einen neuen Rollstuhl braucht.

Die Wanderpässe gingen aus

Am Samstag wurde diese Rechnung völlig auf den Kopf gestellt. Die private Aktion "Wandern für Sophie" wurde zu einem Wander-Wunder. Statt hundert kamen mehr als tausend Menschen. Sie verwandelten den sonst eher wenig frequentierten Anstieg zur Mollner Hütte von früh bis spät in eine Ameisenstraße. Kinder, Jugendliche, Familien, rüstige Rentner und vierbeinige Freunde hatte die vorwiegend in sozialen Netzwerken beworbene Aktion in Bewegung gesetzt.

Vorbereitete Wanderpässe gingen schnell aus und mussten nachgedruckt werden. Die vielen freiwilligen Helfer der Naturfreunde oben auf der Hütte kamen fast noch mehr ins Schwitzen als die Wanderer. Die von der Kirchdorfer Fleischerei Höllhuber gespendeten 500 Paar Würstel und die von der Ternberger Bäckerei Hohlrieder bereitgestellten 500 Semmeln waren natürlich zu wenig, aber man zeigte Improvisationstalent.

Stress und Hektik wie bei anderen Massenanstürmen in der Bergwelt gab es auf der Mollner Hütte nicht. Dass so viele für Sophie wandern wollten, hat alle, die dabei waren, wohl auch innerlich bewegt. Auch Strittl, der die zwölf Aufstiege und Abflüge in zwölf Stunden souverän meisterte. Beim letzten Anstieg wirkte er eher beflügelt als erschöpft. "Dass so viele auf diesen Zug aufgesprungen sind, macht mich fast sprachlos. Damit habe ich nie und nimmer gerechnet. Ich möchte mich bei allen bedanken."

Mitgemacht haben Ausdauer-Asse wie Strittl, sein Freund und Red-Bull-X-Alps-Hero Paul Guschlbauer oder Extrem-Läufer Thomas Wacha (13 Aufstiege).

Als ältester Teilnehmer wurde ein 84-Jähriger registriert. Sophies Opa machte sich mit 82 auf den Weg, um aus der Nähe zu erleben, wie viele Menschen das Schicksal seiner Enkelin bewegt.

Nach dem Wandern wurde gestern noch zusammengezählt: Fast 800.000 Höhenmeter sind zusammengekommen, die Spenden werden wohl die 10.000-Euro-Grenze übertreffen.

In den Bergen wurden an diesem schönen Spätsommerwochenende viele Geschichten geschrieben. "Wandern für Sophie" ist wohl eine der schönsten.

Weitere Infos zu "Wandern für Sophie": www.alpinpur.at

Artikel von Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion c.zoepfl@nachrichten.at