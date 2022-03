Kartons mit Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln werden in dem leerstehenden Geschäft in der Landstraße 113 in Linz gestapelt, Plastiksäcke mit warmer Kleidung eifrig sortiert. Alles soll bereit sein, wenn am kommenden Montag der erste Lkw in Richtung Ukraine geschickt wird. "Meine Eltern sind noch immer in Kiew und schlafen in einer Garage, um sich zu schützen", sagt Anna Klymenko, ihre Stimme zittert. "Ich habe vor ein paar Tagen das letzte Mal mit ihnen telefoniert.