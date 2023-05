Das Wetter spielt mit: "Bubble Days" locken im Linzer Hafen ans Wasser

Immer wenn etwas unter freiem Himmel und/oder noch dazu am Wasser stattfindet, gilt ein besonders aufmerksamer Blick dem Wetter. Dies ist auch im Kreis des Organisationsteams der am 2. und 3. Juni stattfindenden "Bubble Days" in Linz nicht anders.

Die in der Vorwoche noch von bangem Unterton begleitete Feststellung von Jörg Neumayr im OÖN-Gespräch, wonach "jetzt nur mehr noch das Wetter passen müsste", ist mittlerweile der Zuversicht gewichen, dass es schön und sommerlich bleiben wird. Das ist für das zweitägige Fest im Linzer Hafengelände doppelt wichtig. Denn: "Wir sind tagsüber ein Familienfest mit viel sportlicher Aktivität beim und am Wasser und am Abend ein Musikfestival", sagt Neumayr, der mit seinem Team des Linzer Kreativarbeiter- und Künstlerkollektivs LIKIDO nach zehn erfolgreichen Jahren in die zweite Dekade des beliebten Festes geht. Zwischen 25.000 und 30.000 Besucher werden wieder zu der Veranstaltung für Jung und Alt erwartet.

Dafür wird derzeit das Areal des Linzer Hafens herausgeputzt, für die heurige Premiere entsteht eine eigene Wasser-Arena, die es den Besuchern erlauben soll, das (sportliche) Geschehen auf dem Wasser aus nächster Nähe und in gemütlicher Umgebung (mit Bar und Liegestühlen) zu genießen. Vom "Porr Ship", dem umgewidmeten Lastschiff, hat man übrigens laut Neumayr auch den besten Blick auf die Luftkissen-Blopper, wo am Samstag die Profis die höchsten Sprünge vollführen werden. Was im Vorjahr bereits erfolgreich begonnen wurde, nämlich die Besucher stärker auch in den hinteren Bereich des Areals zu bringen, wird heuer fortgesetzt. Im Splash & Chill-Bereich warten ein abgetrennter Schwimmbereich, Liegestühle, Bademeister und coole Drinks. Hier kann man man bei den "Bubble Days" tagsüber entspannen.

Dem Familienevent entsprechend gibt es eine "Kids Area", dazu kostenlose Hafenrundfahrten, Hubschrauberrundflüge, eine Pumptrack und mehr. In den Abendstunden werden die "Bubble Days" zum Musikfestival, wo u.a. Camo & Krooked und Greeen live zu erleben sein werden. Samstagmittag lockt ein Frühschoppen mit "Blechsalat".

Die "Bubble Days" sind am 2. Juni ab 14 Uhr und am 3. Juni ab 12 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.