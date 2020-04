Das Wetter bleibt trocken, sonnig und windig

Sonnig, trocken und windig bleibt das Wetter bis Monatsende in Oberösterreich, so die Prognose der ZAMG. Nur am Samstag seien im Salzkammergut vereinzelte Schauer zu erwarten, so Meteorologe Alexander Ohms.

Für den Grundwasserspiegel und die Landwirtschaft, die Regen für das Wachstum braucht, sind dies schlechte Nachrichten. "Trockenheit und Sonnenschein erhöhen die Verdunstung, der Wind verstärkt diesen Effekt noch", sagt Ohms. Zu den trockensten Regionen zählen das Inn- und das Mühlviertel. So fielen in Reichersberg (Bezirk Ried) im April bisher (Stand gestern) nur 0,5 Liter Regen pro Quadratmeter. Verglichen mit dem 30-jährigen April-Mittelwert von 51 Litern ist dies ein dramatischer Wert. Ähnlich die Werte der Messstelle Reichenau im Mühlkreis (Urfahr-Umgebung), dort fielen bisher 1,1 Liter, während der Mittelwert 57 Liter beträgt.

Laut Klimaschutz-Landesrat Stefan Kaineder von den Grünen sind die Grundwasserstände seit Monaten "alarmierend niedrig", das Niederschlagsdefizit liege heuer zwischen 50 und 80 Prozent.

"Die Grundwasserpegel haben nach wie vor daran zu knabbern, dass das Jahr 2018 extrem trocken war", sagt Meteorologe Ohms. Von Jänner bis April 2019 habe es zwar auch eine Dürreperiode gegeben. "Aber der sehr niederschlagsreiche Mai 2019 hat dann einen gewissen Umschwung gebracht." Damals fielen beispielsweise in Mondsee 241 Liter, fast das Doppelte des langjährigen Mittels (132 Liter). In Freistadt regnete es 106 Liter, normal für den Mai wären dort 77 Liter.

Mai-Prognose noch nicht möglich

Plötzlicher heftiger Regen könne zwar auch zu Überschwemmungen führen, "weil der trockene Boden das Wasser dann gar nicht mehr aufnehmen kann." Die Entwicklung des Vorjahres zeige aber, "dass es schnell Veränderungen geben kann. Der damalige Mai-Niederschlag war jedenfalls Gold wert", so der Meteorologe. Prognosen für den kommenden Mai 2020 seien noch "Kaffeesudleserei".

"Die Wissenschaft sagt uns seit Jahren, dass es durch den Klimawandel nördlich der Alpen immer trockener wird, wir müssen diese Prognosen sehr ernst nehmen", so Kaineder. Die "Klimakrise" sei durch die Corona-Situation "nicht weniger dramatisch geworden".

