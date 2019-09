Das Welser Volksfest und die größte Lego-Stadt

"Der Weltrekord ist uns nicht mehr zu nehmen", zeigt sich Claus Mayr-Zaininger siegessicher. Seit gestern bastelt er in der Messehalle 1 im Rahmen der noch bis Sonntag laufenden Zwergerlmesse an der größten Legostadt der Welt: Der aktuelle Weltrekord steht bei 24 Quadratmeter. Gemeinsam mit freiwilligen Helfern will Mayr-Zaininger den Rekord verdreifachen.

Auf der Welser Zwergerlmesse entsteht die weltweit größte Legostadt Bild: Fischer

Am Sonntag um 15 Uhr wird die weltweit größte Legostadt ausgemessen und von drei Zeugen dokumentiert: "Unser Ziel ist ein Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde", sagt der Lego-Enthusiast aus Weibern. Vor allem die jungen Besucher sind eingeladen, beim Weltrekord mitzuhelfen. Jeder Teilnehmer bekommt eine Urkunde und ein kleines Lego-Geschenk.

Jugend geht ins "Voiki"

Die Zwergerlmesse grenzt unmittelbar an das Welser Volksfest, das am Donnerstag mit einer von Maria und Christoph Santner gestalteten Gemeinschafts-Polka eröffnet wurde. Heute kommen dort die Freunde des edlen Gin-Getränks auf den Geschmack. Bei der abendlichen Gin-Night in der Weinkost werden sie viele Variationen ihres Lieblingsgetränks genießen können. Hochprozentiges wird am Samstag auch im urigen Feststadl geboten. Ab 20 Uhr rocken die Voixxbradler die Bühne. Die Band aus Niederösterreich gestaltet eine Brass-Rocknight.

Undenkbar wäre ein Volksfest (von den jungen Welsern "Voiki" genannt) ohne ein Riesenfeuerwerk. Das Pyrotechnik-Spektakel beginnt heute um 22 Uhr. Romantiker sollten sich die Himmelsschau am Ufer des Volksfest-Teichs zu Gemüte führen. Die Jugend steuert im "Voiki" das Weindorf an, wo ihnen Top-DJs lärmtechnisch einheizen. Zwischendurch sucht man im Vergnügungspark den Nervenkitzel.

Beim morgigen Frühschoppen ab 11 Uhr geben die Saugeiger und Willi & seine Apostel den Ton an.