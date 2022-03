Das Welser Volksfest läutet die Feiern zum Jubiläumsjahr ein

Die Stadt Wels feiert ihren 800. Geburtstag und es könnte für dieses Jubiläum wohl keinen passenderen Auftakt geben als das Welser Volksfest. Heute, 31. März, beginnt das Traditionsfest und geht am Sonntag, 3. April, ins Finale. Das Volksfest ist zwar noch keine 800 Jahre alt, es kann aber ebenso auf eine lange Tradition zurückblicken.

Im Jahr 1878 hat es zum ersten Mal stattgefunden. Die Fahrgeschäfte sind seither zwar moderner geworden, das Motto ist aber seit fast 150 Jahren dasselbe: ein Fest, bei dem Jung und Alt gleichermaßen auf ihre Kosten kommen.

Um 18 Uhr gehen heute die Lichter auf dem Festgelände an. Um 19 Uhr folgt der Bieranstich im Welser Festzelt – die Maß kostet 11,10 Euro, die Halbe 5,60 Euro.

Das gesamte Freigelände und der Vergnügungspark sind ohne Corona-Kontrollen zugänglich. In den Innenräumen gilt die 3G-Regel.

In Dirndl und Lederhose

Einen offiziellen Dresscode hat das Volksfest nicht, aber die große Mehrheit der Frauen erscheint im Dirndl und die Herren kommen in Lederhose und Trachtenjanker.

Als musikalische Stimmungsmacher sind am Donnerstag "Die Draufgänger" im Einsatz. Den Freitag gestaltet im sechzig Meter langen Festzelt die Welser Austropop-Formation "Hoamspü" (ab 16.30 Uhr). Um 20 Uhr heizen dem Publikum "Die Lauser" ein. Am Samstag stehen ab 20 Uhr "Die Granaten" auf der Bühne. Beim Frühschoppen am Sonntag sind "Die Mugls" mit Alexandra Lexer im Einsatz.

Auf dem Welser Messegelände findet von Freitag bis Sonntag parallel zum Volksfest die Ferienmesse "Urlaub & Camping" statt (Halle 6 und 8). Das passende Bike und ideales Zubehör findet man in der Halle 8.