Das Welser Volksfest ist eröffnet

Mit drei Schlägen hat Bürgermeister Andreas Rabl den Festbieranstich am Donnerstagabend gemeistert. Es ist der Start für ein Volksfest in Überlänge: Acht statt wie sonst vier Tage lang locken Fahrgeschäfte, Kirtag-Kulinarik und Feierlaune.

An allen Abenden wird ein dichtes Programm mit Livemusik im Festzelt, DJs in der Weinkost und am Freitag und Samstag mit Disco im Weindorf geboten. Zu den Highlights gehören das 38 Meter hohe Riesenrad, der Tanzabend der Tanzschule Santner und der Blasmusiksonntag.

Das gesamte Programm: welser-volksfest.at

