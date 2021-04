Das "weiße Gold" aus dem Herzen des Mühlviertels

Es ist ein Einfamilienhaus wie viele, die in Streusiedlungen im Mühlviertel stehen. Doch hier in Arnreit 29 im Bezirk Rohrbach ist eine Werkstatt versteckt, die sowohl Gourmetköche als auch Liebhaber anspruchsvoll gedeckter Tische kennen. Die Keramikerin Christine Mittermayr fertigt in ihrer "textpoterie" seit vielen Jahren handgemachte Unikate aus Porzellan.