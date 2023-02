Das Weinjahr beginnt mit Genuss

Ob weiß oder rot, süß oder mild, traditionell oder prickelnd – für jeden Geschmack ist in den kommenden Tagen bei der "Wein und Genuss" in Linz etwas dabei. Denn Freitag und Samstag steht das Design Center ganz im Zeichen der österreichischen Weinbauregionen und der heimischen Kulinarik.

Starwinzer aus Österreich

Traditionell läutet die Messe "Wein und Genuss", die von der Weinzeitschrift Vinaria veranstaltet und von den OÖN präsentiert wird, den Beginn des Weinjahres in Österreich ein. 190 Winzer präsentieren am 17. und 18. Februar in der Zeit von 13 bis 20 Uhr ihre neuesten Produkte im Weinsortiment: Alle Weißwein-Liebhaber können sich auf den Jahrgang 2022 freuen, auf die Rotwein-Spezialisten warten die Jahrgänge von 2020 und 2021. Verkostet wird – wie in den Jahren zuvor – aus mundgeblasenen Zalto-Gläsern.

Neben zahlreichen Spitzenwinzern sind auch Messestände von aufstrebenden Nachwuchstalenten und Geheimtipps in der Weinbranche im Design Center zu finden. Auch zwei Weingüter aus dem Piemont, La Spinetta und Contratto der Familie Rivetti sowie deren Toskana-Weingut zieren die diesjährige Ausstellerliste der "Wein und Genuss".

Erstmals haben die Besucher der Messe die Möglichkeit, kommentierte Verkostungen zu Themen rund um Wein – etwa über die beiden Rebsorten Blaufränkisch und Zweigelt aus dem Burgenland – und österreichischen Sekt zu besuchen, die vorhandenen Plätze bei den sogenannten Masterclasses sind jedoch begrenzt.

Neben den Spezialitäten der Winzer und der regionalen Weinregionen gibt es auch in der Genussabteilung viele neue Produkte zu entdecken: Preisgekrönte Schnäpse und Whisky, köstlicher Kaiserschmarren, feinste Schokoladen und frische Crepes sowie Wildprodukte aus dem Waldviertel eignen sich für die perfekte Weinbegleitung.

Alle Infos sowie Tickets für die "Wein und Genuss" finden Sie auf weingenusslinz.at

