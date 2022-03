"Das war ein völlig unnötiger Alleingang"

Mit der Bitte um Weiterleitung erhielten Oberösterreichs Alpenvereinschef Thomas Poltura und jener der Naturfreunde, Christian Dornauer, am Donnerstag eine E-Mail der Landwirtschaftskammer. Darin enthalten war einmal mehr die Forderung nach strengeren Regeln für Tourengeher – und ein Fair-Play-Katalog, den die alpinen Vereine bereits vor einem Jahr heftig kritisierten. Tourengeher werden in diesem Leitfaden angewiesen "auf den in offiziellen Kartendarstellungen ausgewiesenen Winter- und Skitourenrouten zu bleiben".

"Wir wissen nicht, was damit bezweckt werden soll. Man wird in Oberösterreich keine Landkarte finden, in denen Tourenrouten verzeichnet sind", sagt Poltura. Sauer stößt den alpinen Vereinen aber vor allem die Darstellung der Landwirtschaftskammer und ihrer Gäste – zwei Bäuerinnen aus der Pyhrn-Priel-Region – bei einer Pressekonferenz am Donnerstag auf. Demnach würden Tourengeher mit ihren Skiern "die Grasnarbe" verletzen, Müll zurücklassen und das Wild gefährden.

"Wir sind für ein gemeinsames Lenkungskonzept in der Pyhrn-Priel-Region im ständigen Austausch, um nach Jahren der Diskussionen und Verzögerungen endlich zu einer Lösung zu kommen. Das war leider ein völlig unnötiger Alleingang mit Darstellungen, die in vielen Bereichen nicht der Realität entsprechen", sagt Poltura. Die nächste Gesprächsrunde für das Lenkungskonzept ist für den 14. März anberaumt. (geg)