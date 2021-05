"Das Vernichtungszentrum innerhalb des Vernichtungskomplexes"

Am 8. August 1938 wurde mit dem Bau des Konzentrationslagers Mauthausen begonnen. Primär war es der Wienergraben, also der Steinbruch, weswegen die Wahl auf Mauthausen fiel. Aber auch den Steinbruch im nahen Gusen hatte die SS bereits ins Auge gefasst. Hierhin trieben sie anfangs auch die Häftlinge vom Stammlager Mauthausen, ab Dezember 1939 wurden die Häftlinge dann gezwungen, in Gusen ihr eigenes Lager zu errichten, Gusen I – also jenes Areal, das nun zum Teil angekauft wird.