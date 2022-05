Das Tote Gebirge in all seiner Gegensätzlichkeit

Viele Köche verderben den Brei – bei dem gestern in Linz präsentierten Sachbuch "Das Tote Gebirge" darf das getrost ausgeschlossen werden. Vielmehr erweist sich das knapp 300-seitige Werk als Fundgrube, in dem Natur, Kultur und Menschen eine Rolle spielen, in dem aber auch Historisches, Visionäres und Sagenhaftes Platz findet.

Verantwortlich für den Inhalt zeichnen Experten wie die Nationalpark-Kalkalpen-Initiatoren Willibald Girkinger und Franz Sieghartsleitner sowie der langjährige "Land-der-Berge"-Gestalter Lutz Maurer, die allesamt als Herausgeber fungieren. Sie haben in dem im Trauner Verlag erschienenen Buch ebenso Beiträge verfasst wie Kenner der Bergwelt – allen voran Schauspieler Klaus Maria Brandauer, Sänger Hubert von Goisern oder Gerlinde Kaltenbrunner. Die Extrembergsteigerin verbindet mit dem Toten Gebirge ihre ersten alpinen Erfahrungen, gleichzeitig schätze sie die vielen "unberührten Platzerl" als Rückzugsort zum Abschalten. Auch ihre Lieblingsblume, der Frauenschuh, finde sich nur hier, erklärte die Profibergsteigerin bei der Buchpräsentation.

Für Franz Sieghartsleitner ist das Tote Gebirge ein Naturraum "voller Superlative", das auf seiner Fläche sowohl die größten noch unberührten Lärchen-Zirbenwälder Osteuropas als auch die größte Karstwüste Mitteleuropas vereint. Mit 2500 Schächten und Höhlen sei es außerdem die höhlenreichste Berggruppe Europas. Das Tote Gebirge fasziniere durch seine Gegensätze und seine Ursprünglichkeit. Diese "Wildnis vor der Haustüre" gelte es zu erhalten und schützen, so Sieghartsleitner.