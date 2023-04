Hunde, die bei extremer Hitze für längere Zeit im Auto eingesperrt werden. Missstände beim Welpenhandel über das Internet. Hochgradige Verschmutzung in Ställen – die Liste an Hinweisen aus der Bevölkerung bei der Tierschutzombudsstelle Oberösterreich ist lang. Insgesamt 612 Anfragen zum Tierschutz wurden von der Ombudsstelle im Jahr 2022 bearbeitet, der Großteil davon betraf Hunde und Katzen sowie die Haltung von Nutztieren.

"Diverse Vorfälle zeigen uns, dass der Tierschutz vorangetrieben und in den Fokus gerückt werden muss", sagt Tierschutzlandesrat Michael Lindner (SP).

Schärfere Gesetze

Ein deutlicher Anstieg wurde bei den Verwaltungsstrafverfahren 2022 verzeichnet. Wurden im Jahr 2020 lediglich 89 Fälle bei den Rindern und 86 Fälle bei Hunden und Katzen eingeleitet, haben sich die Verfahren bei Hunden und Katzen nun verdreifacht.

Ob die Gesetze hinsichtlich Tierquälerei weiter verschärft werden sollen? "Über Gesetze lässt sich zwar vieles lösen, aber nicht alles. Es geht uns vor allem darum, die Bevölkerung mehr für dieses Thema zu sensibilisieren. Das Tierwohl muss im Vordergrund stehen, ein Tier darf nicht etwa als Gegenstand gesehen werden", sagt der Tierschutzlandesrat.

Die Qualzucht bei Hunden und Katzen ist eines der Schwerpunktthemen der Tierschutzombudsstelle Oberösterreich. "Hier muss das Gesetz klar verschärft werden. Es darf nicht nur um das Aussehen eines Tieres gehen, sondern um die Gesundheit. Wenn diese nicht mehr gegeben ist – was sehr oft bei den Französischen Bulldoggen der Fall ist –, dann müssen wir aktiv werden", sagt Tierschutzombudsfrau Cornelia Rouha-Mülleder.

Auch in der Nutztierhaltung werden Rinder teilweise noch immer angebunden, ohne ihnen dabei ausreichend Bewegung zu ermöglichen. "Ein solches Verbot würde zumindest einen wichtigen Schritt darstellen", sagt die Tierschutzombudsfrau und verweist auf ein Projekt, das im Herbst in Volksschulen durchgeführt wird: "Tierschutz macht Schule" soll die Kinder mit dem richtigen Umgang mit Tieren vertraut machen – "schließlich werden sie in Zukunft dafür verantwortlich sein", sagt Lindner.

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger

