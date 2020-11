Wenn es um Höhenlage und Schneesicherheit geht, ist Vorder-stoder eine der am günstigsten gelegenen Gemeinden Österreichs. So steht es zumindest im Umweltbericht zur geplanten Skigebietserweiterung von der Hutterer Höss in Hinterstoder zu den ehemaligen Hackl-Liften in Vorderstoder.