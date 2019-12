Es hätte so schön sein können: 21 Stunden, nachdem sich der demenzkranke Friedrich Pucher in der Nacht auf Montag bei einem Spaziergang in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) verirrte, wurde der 79-Jährige gefunden. Er hatte die Nacht, wie berichtet, trotz Tiefsttemperaturen von 1,4 Grad überlebt. Ein Lkw-Fahrer fand den Pensionisten am Dienstagvormittag in einer Schottergrube. "Er muss bei einem Spaziergang in die Grube gestürzt sein", sagt Tochter Elke Korner.