Das Skifahren verlagert sich mit Schwung ins Hochgebirge

Auch in Kals am Großglockner erinnerte bis zuletzt nicht viel an den Hochwinter.

2019 war ein gutes Jahr zum Träumen. Von einem Wintertourismus, der keine Innovationen benötigt, um die Ideallinie zu halten. Der Stoff, aus dem die Träume waren, türmte sich in Oberösterreich bis zu vier Meter hoch. "Als so viel Schnee fiel, hieß es natürlich schnell: Schaut her, es gibt die strengen Winter nach wie vor. Da wird sich nichts ändern", sagt Alexander Ohms, Klimaexperte der GeoSphere Austria (ehemals ZAMG). Das stimme sogar teilweise. "Wir werden sicher auch noch tolle Winter haben. Aber verändern wird sich sehr wohl etwas", sagt er.

Denn "extreme Geschichten" wie heuer wird es deutlich öfter geben. Extrem, weil es seit Beginn der Aufzeichnungen zu Jahresbeginn noch nie so mild war. Im Vergleich zur Klimaperiode 1961–1990 lag die Lufttemperatur in den ersten acht Tagen des Jahres 2023 im Flachland Oberösterreichs um mehr als sieben Grad höher. Auf dem Feuerkogel, in knapp 1600 Metern Seehöhe, war es sogar um mehr als acht Grad zu warm. Am Silvestertag wurden in Aspach (Bezirk Braunau) 18,3 Grad gemessen. Auf dem Feuerkogel waren es am 2. Jänner 13,4 Grad – das entspricht dortigen Temperaturen eines heißen Juli- oder Augusttages.

Mehr Regen als Schneefall

Sichtbar sind die Auswirkungen vor allem rund um Oberösterreichs Skigebiete. Weiße Bänder ziehen sich durch grün-braune Wiesen. Ist der Wintertourismus, wie wir ihn kennen, also Schnee von gestern?

"Spätestens ab der zweiten Hälfte des Jahrhunderts werden auch in den Regionen über 1500 Meter Seehöhe Probleme auftreten. Bis zu dieser Höhe haben wir bereits jetzt mehr Regen als Schneefall", sagt Ohms. Die Skisaison könnte in Zukunft deutlich kürzer ausfallen. Die technische Schneeproduktion könne die saisonale Schwankung und langfristige Abnahme der natürlichen Schneedecke zwar dämpfen.

"Doch auch die Produktion des Kunstschnees stößt bei steigenden Temperaturen an die Grenzen", sagt Ohms. In Höhenlagen um 1500 Meter Seehöhe werden die potenziellen Beschneiungsstunden bis Mitte des Jahrhunderts um bis zu 30 Prozent abnehmen. Für Pisten unter 1000 Meter Seehöhe werde es ein Glücksspiel. Einmal offen, einmal geschlossen. Für Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) ein deutliches Zeichen zum Umdenken. Vor allem, wenn es um neue Projekte im Wintertourismus geht.

Kasberg als Vorzeigeprojekt?

"Es ist absurd, auch nur daran zu denken, ein neues Skigebiet in Vorderstoder zu erschließen, dessen Pisten sich zwischen 750 und 1200 Metern Seehöhe befinden", sagt Kaineder. Auch das geplante Langlaufzentrum in Weigetschlag (800 Meter Seehöhe) sei "völlig aus der Zeit gefallen". Die Raumordnung müsse hier stringenter werden – sowohl was die Widmungen entsprechender Flächen angehe als auch bei der Genehmigung von Projekten in tiefen Lagen.

Ganzjähriger Tourismus sei das Schlagwort: "Auf dem Kasberg war das angedacht. Passiert ist bislang nichts", sagt Kaineder. Die Landesregierung versprach 2016, das Minus des defizitären Skigebiets zehn Jahre lang auszugleichen. Bis dorthin müsse ein Konzept für einen Ganzjahresbetrieb auf dem Tisch liegen. Viel Zeit bleibt dafür nicht mehr.

Gabriel Egger

