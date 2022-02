Das sind Oberösterreichs engagierteste Schulen

"Was in den Schulen bewegt wird, ist vielfältig und genial", sagt Tips-Geschäftsführer Moritz Walcherberger über die diesjährige Aktion der "Tips-Spitzenschule". Für 31 Projekte aus ganz Oberösterreich konnte abgestimmt werden – gemeinsam mit dem Land Oberösterreich, der Sparkasse und Gmundner Keramik wurden die engagiertesten Schulen des Landes gekürt.

Für das Sport- und Sozialprojekt "Laufmonat Mai – wir laufen für Nepal" konnte sich die Sportmittelschule Bad Kreuzen den Sieg in der Kategorie "Bewegung in der Schule" sichern. In der Kategorie "Umgang mit Geld" holte sich die BBS Kirchdorf mit dem Projekt "Go Fishnet Project – Happy Kids" den Sieg. Die HTL Braunau erreichte mit "Mit Technik Tiere schützen" den ersten Platz in der Kategorie "Tierschutz". Erstmals wurde auch ein Jurypreis vergeben, mit dem das Projekt "Meet & Bike" des BRG Wels Wallererstraße und WRG Wels ausgezeichnet wurde.

Die Sieger der drei Kategorien durften sich über jeweils 1000 Euro freuen. Die Zweitplatzierten wurden mit 500 Euro, die Drittplatzierten mit je 250 Euro belohnt.