Das sind Oberösterreichs Energy-Globe-Gewinner

Er ist einer der renommiertesten Umweltpreise der Welt und kommt aus Oberösterreich. Projekte aus mehr als 180 Ländern sind bereits mit dem Energy Globe ausgezeichnet worden.

Gestern wurde der Energy Globe für Oberösterreich verliehen. "Ich bin immer wieder völlig begeistert, mit welchem Enthusiasmus die Entwickler hier am Werk sind", sagt Wolfgang Neumann, Initiator des Energy Globe. Verliehen wird der Preis in sieben Kategorien: Erde, Feuer, Wasser, Luft, Jugend, "nachhaltige Gemeinden" und "massiv ökologisch". Den Sieg in der Kategorie "Feuer" sowie den Gesamtsieg holte Fronius für das Projekt "Fronius Solhub", das auf solaren Wasserstoff setzt. In der Rubrik "Erde" gewann der Diskonter Hofer mit seiner neuen "Hofer Verpackungsmission" für mehr Recycling. Beim Wasser siegte Bellaflora, das mit Anstaubewässerung Wasser spart. Die Sparte "Luft" gewann die Oö. Landesregierung mit der Aktion "Mobil ans Ziel". In der Kategorie Jugend setzte sich das BG Traun mit dem Projekt "Klimaschutz – Wir beginnen bei uns" durch. Ausgezeichnet wurde auch die Bürgergenossenschaft St. Stefan-Afiesl für das Projekt "Stefansplatzerl". Die Bauhütte Leitl-Werke gewannen mit dem Projekt "Massive Vitalziegel-Holzbalken-Decke".