Das sind die Sieger der Ehrenamtswahl

Kurz vor Mitternacht gingen die letzten Stimmen ein, nur ein paar von mehr als 110.000. Doch sie gaben in manchen Bezirken den Ausschlag. Nach wochenlangem Rennen standen die Bezirks- und Landessieger der Wahl zum "Ehrenamtlichen des Jahres" gestern fest. Allen voran der 60-jährige Leopold Krempl. Das Urgestein der Sportunion Neumarkt schnappte sich den Landessieg und verwies Gottfried Pöschl und Christian Ramsebner auf die Plätze zwei und drei. "Die Ehrenamtlichen haben auch in der Coronazeit bewiesen, wie wichtig ihnen ihr Verein ist.110.000 Stimmen sind eine Auszeichnung für alle Nominierten und deren großartiges Engagement", sagt Sportlandesrat Markus Achleitner (VP).

Landessieger Leopold Krempl mit Nichte Fiona Bild: Privat

Auch Feuerwehr stimmte ab

"Ich kann es noch immer nicht glauben, dass ich wirklich den ersten Platz gemacht habe", sagt Leopold Krempl. "Aber da haben sich der Verein, die Feuerwehr und alle Bekannten ordentlich ins Zeug gelegt. Im Ort haben alle Bescheid gewusst." Mit Leopold Krempl steht nicht der erste Neumarkter auf dem Ehrenamts-Podest. Letztes Jahr schaffte es Michael Freudenthaler von der Sportunion Neumarkt im Landessieger-Ranking immerhin auf den dritten Platz.

Seit mehr als vier Jahrzehnten ist Krempl Teil des Fußballvereins, bereits mit zwölf Jahren jagte er am Vereinsrasen dem runden Leder nach. Bis zu seinem 50er spielt er noch in der Reservemannschaft. Die Stoppelschuhe hat er aber mittlerweile an den Nagel gehängt. Nun hilft er bei der Organisation. "Ab und zu traue ich mich als Schiedsrichter aufs Feld", sagt Krempl.

Als Stockschütze hat Gottfried Pöschl von der Askö Freinberg sein Ziel im Auge. Bei der Ehrenamtswahl erreichte der 68-Jährige den zweiten Platz. "Freunde haben mir erzählt, dass sie abgestimmt haben", sagt Pöschl. "Aber dass ich den zweiten Platz erreiche, hätte ich nie gedacht. Da waren sie anscheinend recht fleißig." Vor 42 Jahren war Pöschl Gründungsmitglied der Askö Freinberg, seit 21 Jahren ist er auch Obmann. Sein Engagement wurde bereits mit dem Landessportehrenzeichen in Silber und dem goldenen Ehrenzeichen der Askö geehrt. "Das sind aber alles nur Alterserscheinungen", bleibt der 68-Jährige bescheiden.

Freinberger Gottfried Pöschl auf Platz zwei Bild: Privat

Ein Maler im Ring

Beruflich wirbelt Christian Ramsebner als Kulissenmaler im Musiktheater Linz mit dem Pinsel. In der Freizeit wirbelt er als Karatesportler seine Gegner herum. Der Gründer der Sparte Karate der Askö Neuhofen trat bereits letztes Jahr bei der Ehrenamtswahl in den Ring. Ohne Erfolg. Heuer erkämpfte er sich den dritten Platz.

Neuhofner Christian Ramsebner auf dem dritten Rang Bild: Privat

