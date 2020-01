Das sind die schönsten Gaststuben im Land

Wenn es um die schönste Gaststube des Landes geht, dann ist das auch eine Frage des individuellen Geschmacks. Doch bei der Wahl von Wirtschaftskammer und OÖNachrichten zeigen die fünf Gewinner, dass eine schöne Gaststube viele Gesichter haben kann. In Oberösterreich ist eben keine Gaststube wie die andere, wie Thomas Mayr-Stockinger, Tourismus-Spartensprecher der WKO, sagte. Das sind die fünf Sieger.

Publikumsliebling

Dem Maurerwirt in Kirchschlag konnte im Online-Voting niemand das Wasser reichen. Er hielt sich hartnäckig auf dem ersten Platz. "Es ist unfassbar, wie viele Gäste uns unterstützt haben", sagt Günter Maurer vom Maurerwirt. Seit 31 Jahren ist der Vollblut-Gastronom im Gewerbe tätig. Den Maurerwirt übernahm er 1992. Sein Wissen gibt Maurer auch an andere Wirte weiter. "Wir haben doch ein gemeinsames Ziel: Wir wollen, dass sich unsere Gäste wohl fühlen."

Architektur

Mit dem Betrieb des Gasthof Post in Hellmonsödt erfüllten sich Martin und Julia Rittberger einen Lebenstraum. Ihr Gasthof umfasst nicht eine, sondern gleich drei unterschiedliche Gaststuben: eine moderne Restaurantstube, eine gemütliche Bauernstube und eine edle Kaminstube. "An einem Tisch wird ein 4-Gänge-Menü verspeist und nebenan wird bei Bier und Hendl über einen Schotterweg diskutiert", sagt Martin Rittberger.

Gasthof Post in Hellmonsödt Bild: Alexander Schwarzl

Integration im Ortsleben

Ein Tiroler, der die Frau seines Lebens in Vorarlberg kennenlernte und mit ihr in Schörfling, am Ufer des Attersees, ein Gasthaus eröffnete: so lassen sich mehr als 30 Jahre "Zenz’n Stub’n" zusammenfassen. "Ich bin Tiroler und das darf man in der Gaststube auch merken", sagt Andreas Hammerle. Gemeinsam mit seiner Frau Helga und Tochter Andrea führt er einen Betrieb, in dem Tiroler Schnitzereien und Stein das Gaststuben-Bild bestimmen. "Unsere Gäste lieben das Urige", sagt Hammerle.

Zenz’n Stub’n in Schörfling am Attersee Bild: Alexander Schwarzl

Tradition

Als Kaiser Friedrich III. Linz 1484 zur Hauptstadt des Heiligen Römischen Reiches erklärte, gab es das Scharnsteiner Gasthaus bereits seit sechs Jahren. Seit 1905 sind Taverne und Fleischhauerei im Besitz der Familie Silmbroth. Dass man diese Tradition auch merkt, darauf legt Wirt Fritz Silmbroth viel Wert: "Die Leute sind schon vor 500 Jahren im Haus zusammengesessen. Dass es so weitergeht, ist eine große Ehre und Verantwortung."

Gasthaus und Fleischhauerei Silmbroth in Scharnstein Bild: Alexander Schwarzl

Urbanes

Bei Christian Göttfried im Gasthaus Göttfried in der Linzer Altstadt stehen Frittatensuppe und Hummer auf der Speisekarte. "Gasthaus und Haubenküche sind kein Widerspruch. Bei gutem Essen fühlt sich jeder wohl. Und gutes Bier bringt die Leute immer zusammen", sagt er. Seit 2015 führt Göttfried das Gasthaus, das bereits im 17. Jahrhundert als Gasthof "Zur blutigen Hand" urkundlich erwähnt wurde.

Gasthaus Göttfried in der Altstadt in Linz Bild: Alexander Schwarzl

