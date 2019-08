Das Schwemmholz kommt Ebensee teuer zu stehen

Nach dem Starkregen am Wochenende blieb Ebensee von Hochwasser zwar verschont, aber der Schaden kommt zeitversetzt. Wie immer nach solchen Ereignissen hat sich bei der Traunmündung ein Schwemmholzteppich gebildet. Ein Teil des Holzes wird versinken, der größere Teil wird sich aber am Ufer ansammeln – versetzt mit Plastikmüll und Tierkadavern. Nicht nur aus hygienischen Gründen muss deshalb die Uferlinie gereinigt werden. Das Schwemmholz gefährdet auch Kiter, Segler und die Schifffahrt.

Aus Sicht vieler Ebenseer wären die Bundesforste für die Uferreinigung verantwortlich. Das Holz stammt zum Teil aus ihren Wäldern, und auch der Traunsee ist in ihrem Besitz. Doch die ÖBf betrachten sich als nicht zuständig und haben das Recht dabei auf ihrer Seite. Zwar gehört der Seegrund ihnen, aber Wasser darüber ist öffentliches Gut, für das deshalb auch die Öffentlichkeit verantwortlich ist. Wer aber ist die Öffentlichkeit? Laut Bezirksbehörde ist die Marktgemeinde Ebensee nicht verantwortlich für die Schwemmholzbeseitigung, weil es sich nicht um Abfall, sondern um natürliche Stoffe handelt. Doch die Gemeinde trägt die Folgen und muss deshalb handeln.

Video: Ein riesiger Treibholz-Teppich treibt seit Mitte der Woche in Ebensee. "Ein sehr großer Teppich", sagt Bügermeister Markus Siller.

Katastrophenfonds fällt aus

Das Problem kommt jährlich wieder, und in der Regel trifft es nur die Salinengemeinde. In den vergangenen Jahren wurde das Schwemmholz auf dem See mit Hilfe eines schwimmenden Krans entsorgt. Die Kosten von bis zu 150.000 Euro deckte der Katastrophenschutzfonds ab.

Inzwischen haben sich die gesetzlichen Richtlinien für die Vergabe von Geldern aus dem Katastrophenschutzfonds aber geändert, und Ebensee ist endgültig auf sich allein gestellt. "Finanziell ist das eine Katastrophe für uns", sagt SPÖ-Bürgermeister Markus Siller. "Wir schreiben heuer eine schwarze Null und haben für solche Zusatzausgaben keinen Spielraum." Dazu kommt ein Dilemma: Sollte der Gemeindehaushalt wegen des Schwemmholzes ins Minus rutschen, könnten Landesprüfer zurecht monieren, dass Ebensee für das Schwemmholz gar nicht verantwortlich gewesen wäre. Weil Siller auf verwaltungsrechtlicher Ebene keinen Ausweg aus der Situation sieht, versucht er es jetzt auf politischem Weg. Gestern wandte er sich hilfesuchend an Landesrat Wolfgang Klinger (FP). Der ist für den Katastrophenschutz zuständig.

Ebensee könnte heuer aber auch Glück haben: Wegen ungewöhnlicher Windverhältnisse wurde das Holz gestern von Ebensee weggetrieben. "Es kann aber zurückkommen", so Siller. "Wir haben das Problem außerdem jedes Jahr. Da braucht es endlich eine Lösung."

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at