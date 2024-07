Das "Schreckgespenst" UVP wird heute 30 Jahre alt

Das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) ist für viele Wirtschaftstreibende und so manchen Politiker ein Unwort – und das nicht nur wegen seiner Länge. Bevor das Gesetz am 1. Juli 1994 in Kraft trat, warf es seine Schatten voraus. In den Monaten vor dem Stichtag stapelte sich in den Planungsbüros und Amtsstuben die Arbeit. Ungewöhnlich viele Müllhalden und Bundesstraßenprojekte wurden beantragt.