Das Schönwetter legt bis Ostersonntag eine Pause ein

Ein föhniger Wind aus Südosten hat uns in Oberösterreich zu Wochenbeginn sonniges und mildes Wetter beschert. In Tirol sind im Wochenverlauf sogar mehr als 25 Grad möglich – Meteorologen sprechen dabei bereits von einem Sommertag.

Doch je näher das Osterfest rückt, desto mehr geraten wir unter den Einfluss eines Tiefdruckgebiets aus Nordosteuropa. Nordwind lässt die Temperaturen spürbar sinken. Zum Eiersuchen am Ostersonntag in der Früh sollte man sich warm anziehen, raten die Meteorologen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.

Gestern am Dienstag trübte in Linz keine Wolke den Himmel, bei perfektem Sonnenschein griffen etliche Passanten auf der Donaulände zur Sonnenbrille. Die Tageshöchsttemperatur kletterte auf 17 Grad, in Windischgarsten waren es 20,4 Grad. Heute wird es sogar noch wärmer: Nach Frühtemperaturen zwischen ein bis sieben Grad werden bis zu 23 Grad in Oberösterreich erwartet. Manchmal trüben hohe Wolkenfelder den Himmel, dazu kann sich auch Saharastaub mischen, der das Firmament in ein milchiges Licht taucht. Der Wind aus Ost und Süd weht nur schwach.

Wetterwechsel ab Donnerstag

Am Gründonnerstag dreht der Wind auf West, prognostiziert der Meteorologe Christian Resch. Uns erwartet eine Mischung aus Sonnenschein und durchziehenden Wolken. Die Tiefstwerte liegen bei drei bis neun Grad, die Höchsttemperaturen können immer noch auf bis zu 24 Grad steigen. Doch am Donnerstagabend beginnt dann der Wetterumbruch, die Regenwahrscheinlichkeit steigt.

Kaltluft aus dem Baltikum

Am Karfreitag weitet sich der Tiefdruckeinfluss zunehmend aus. Im ganzen Bundesland kann es zu Regenschauern kommen, prognostiziert der Meteorologe. Dazu könne lebhafter West- bzw. Nordwestwind wehen. "Kalte Luft vom Baltikum kommt herein." Die Folge: Die Tageshöchsttemperaturen betragen nur noch 14 bis 18 Grad.

Von Freitag auf Samstag setzt sich das Schlechtwetter fest. Dichte Wolken hängen am Karsamstag über dem ganzen Land, doch anders als am Freitag sollte es in der nördlichen Landeshälfte Oberösterreichs trocken bleiben. Mit Restschauern sei vor allem im Salzkammergut und in der Region Pyhrn-Eisenwurzen zu rechnen. "Die Schneefallgrenze sinkt auf 900 Meter", sagt Resch.

Aber in der Nacht auf den Ostersonntag klart der Himmel über Oberösterreich in der kalten Luft auf. "Im Mühlviertel ist am Sonntag in der Früh Frost möglich." So verläuft der erste Feiertag zwar kalt, aber überwiegend sonnig und trocken. Ähnlich wird der Ostermontag. Erst am Dienstag ist wieder Regen in Sicht.