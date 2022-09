Es ist eine geschäftige Nacht für Jutta Gruber. Sie sitzt in ihrem weißen Suzuki, auf dem Armaturenbrett und dem Beifahrersitz stapeln sich die Zeitungen, die sie in dieser Nacht noch verteilen wird. Das Handy ist an einer Halterung im Auto befestigt, sie hat Kopfhörer im Ohr, um auch während der Fahrt telefonieren zu können. Schon klingelt es wieder. Eine Zeitungszustellerin spricht sich mit Gruber ab, welche Rayons noch zu beliefern sind.