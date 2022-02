Das Salzkammergut feiert den Fasching trotz allem

"Friedensdemo statt Rosenmontag" lautete gestern die Botschaft vom Kölner Fasching. Anstatt Narren zogen Tausende Leute durch die deutsche Stadt, gekleidet in den Farben der Ukraine. Auf den Schildern in großen Lettern "Make Love Not War". Von der üblichen Faschingslaune und Narrenfreiheit war kaum etwas zu spüren.