Das sagen OÖN-Leser zum Tarifsystem

Das Thema öffentlicher Verkehr bewegt die Gemüter. Mehrere Leser haben sich in den vergangenen Tagen an die OÖNachrichten gewandt und von ihren Erfahrungen mit dem Tarifsystem in Oberösterreich berichtet.

Dabei sparen die Oberösterreicher nicht mit Kritik. Das Tarifsystem sei kompliziert, ungerecht und die Preise seien zu hoch, schreiben die Öffi-Kunden.

Kritik kommt aber auch aus den Reihen der Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe: "Ich bin selbst Busfahrer und verkaufe diese Tickets", schreibt Peter K. (Name von der Redaktion geändert). Die Preise seien gerade für Kurzstrecken zu hoch. Er fordert von der Politik "einen Ausbau des Streckennetzes und eine Verkürzung der Takte". Außerdem fehle es sowohl an Bussen als auch an Busfahrern.

Die Oberösterreicher sind gerne mit den Öffis unterwegs: "Ich bin ein großer Fan des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs. Seit Jahren pendle ich von Linz nach Steyr", schreibt Martin Hagmayr. Ihn ärgert, dass es bis heute keine Netzkarte für das ganze Bundesland gibt. Er hat eine Jahreskarte für die Strecken von Steyr nach Linz: "Fahre ich aber mit dem Bus aus Steyr in Nachbargemeinden raus, ist dort wieder der Vollpreis fällig."

Hagmayr sieht die Infrastruktur des öffentlichen Verkehr vor allem im oberösterreichischen Zentralraum aber bereits jetzt an ihrer Belastungsgrenze angelangt. Er befürchtet, dass dies durch das geplante Klimaticket noch schlimmer werden könnte: "Hier werden Begleitmaßnahmen notwendig sein."

Auch Sabine Schmid aus Eferding findet es "sehr schade, dass es noch kein günstiges Öffi-Ticket für ganz Oberösterreich gibt". Nur für Schüler und Lehrlinge wird derzeit vom Verkehrsverbund eine solche Jahreskarte angeboten. "Sie gewöhnen sich daran, beliebig herumzufahren. Sobald sie zu arbeiten beginnen, brauchen sie für jede Strecke ein Extra-Ticket. Da verliert man schnell den Spaß am Öffifahren", schreibt Schmid.

Ein weiterer Leser kritisiert die Diskrepanz in der Preisgestaltung im Vergleich zwischen Verkehrsverbund und Linz AG: "Mit einem Straßenbahnticket der Linz AG kann ich bis zur Trauner Kreuzung fahren. Eine Strecke von 10 Kilometern. Wenn ich über die Mühlkreisbahnroute zehn Kilometer fahren will, zahle ich dafür das Doppelte."

