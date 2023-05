Das Rote Kreuz wurde weiblicher

Das Beste, was Niklas Dumfart passieren konnte, war ein Unfall. So sieht er es zumindest drei Jahre danach. Am 1. April 2021 war er mit seinem Motorrad auf dem Nachhauseweg gegen ein Auto gekracht. Der Pkw-Lenker hatte ihm den Weg abgeschnitten, Dumfart stürzte, schlug auf dem Boden auf. Sanitäter des Roten Kreuzes Pregarten brachten ihn ins Krankenhaus. Die Verletzungen waren nicht schwer, Dumfart durfte rasch wieder nach Hause.